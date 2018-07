Kvitova bate Safarova e se mantém viva no Masters da WTA Campeã do Masters da WTA em 2011, a checa Petra Kvitova segue viva na luta pelo título do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Nesta quarta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo Branco, a quinta colocada no ranking derrotou a compatriota Lucie Safarova, número 9 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 47 minutos.