Kvitova cai para norte-americana e Wozniacki passa por checa em Stuttgart

A dinamarquesa Wozniacki teve bastante dificuldade no início, mas depois arrancou para o triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Agora, ela espera a vencedora do duelo entre a espanhola Carla Suárez Navarro, oitava cabeça de chave, e a suíça Belinda Bencic para conhecer sua próxima adversária.

Já a checa Kvitova terá que voltar para casa mais cedo. Mesmo com amplo favoritismo diante de Brengle, número 43 do mundo, ela caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). A norte-americana já sabe sua próxima adversária, que será a francesa Caroline Garcia. A 29.ª do ranking eliminou na segunda rodada a alemã Carina Witthöft também em dois sets: 7/6 (7/4) e 6/2.

Em outros jogos já encerrados nesta quinta-feira pelo Torneio de Stuttgart, a italiana Sara Errani atropelou a casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, enquanto a russa Ekaterina Makarova, sexta cabeça de chave, passou pela compatriota Marina Melnikova também em dois sets: 6/2 e 6/3.