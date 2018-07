Kvitova conquista seu décimo título com vitória em Dubai

A tcheca, que não havia perdido um set sequer nas primeiras quatro rodadas do torneio, era a favorita após ter vencido seus primeiros três encontros com a italiana. A tenista de 22 anos procurou afirmar seu domínio desde o início.

"Foi muito duro, com altos e baixos, ela pegou várias bolas e as devolveu. Eu tentei ficar focada e calma no último set", disse Kvitova.

Kvitova quebrou o serviço duas vezes e abriu 3-0 em dez minutos, enquanto Errani lutava para lidar com o temível forehand da número oito do mundo.

A tcheca, que eliminou a campeã de 2012 Agnieszka Radwanska e a ex-número um Caroline Wozniacki em rodadas anteriores, sofreu uma oscilação e duas duplas faltas ajudaram Errani a diminuir a desvantagem para 4-2, mas a canhota quebrou o serviço novamente e garantiu o set.

Após o passeio, seria fácil esquecer que Errani estava melhor no ranking atualmente e poucos na multidão esperavam algo diferente de Kvitova no segundo set.

A infatigável Errani tinha outros planos no entanto, e com forte apoio da família nas arquibancadas, a especialista no saibro mudou sua abordagem de saque e voleio.

Isso permitiu quebrar o serviço três vezes e ela também manteve seu serviço com facilidade e penetrou no jogo de Kvitova, que cometeu mais erros.

O momento era de Errani e ela foi a 0-40 no saque da tcheca quando o placar do set decisivo marcava 1-1, mas o último ponto escapou.

Isto mostrou ser um momento crucial para Kvitova quebrar o serviço na oportunidade seguinte e abrir vantagem de 4-1 antes confirmar o título com um saque não retornado.

(Por Matt Smith)