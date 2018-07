Kvitova demite técnico pela 2ª vez na temporada do tênis

Dona de dois títulos de Wimbledon, Petra Kvitova vai mudar de técnico pela segunda vez na temporada 2016 do tênis. Nesta quarta-feira, a checa anunciou a demissão de Frantisek Cermak, um ex-jogador que foi especialista em duplas durante a sua carreira, encerrando uma parceria iniciada em abril.

O anúncio da saída de Cermak se dá apenas alguns dias após a eliminação de Kvitova no US Open - a checa caiu nas oitavas de final, no último domingo, quando perdeu para a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Antes disso, em janeiro, Kvitova encerrou uma relação de sete anos com o técnico David Kotyza. Isso ocorreu logo após a checa ser derrotada na segunda rodada do Aberto da Austrália.

Desde então, Kvitova, chegou a ser número 2 do mundo, vem tendo uma temporada ruim, o que a levou a cair para a 16ª colocação no ranking da WTA. A checa também decepcionou nos outros dois Grand Slam da temporada, sendo eliminada na terceira rodada de Roland Garros e na segunda de Wimbledon.

Até agora, o seu melhor desempenho na temporada foi nos Jogos Olímpicos do Rio, onde faturou a medalha de bronze no torneio de simples. Kvitova ainda não definiu quem será o substituto de Cermak.