Kvitova derrota Errani e se sagra campeã em Dubai

Atual número 8 do mundo, Kvitova não faturava um título desde o Torneio de New Haven, em agosto do ano passado. Com o triunfo em Dubai, a checa acumulou seu 10º troféu no circuito. No ranking, a ser atualizado nesta segunda-feira, ela deve desbancar Errani, atual número 7 da lista da WTA.

Sem suas principais favoritas na decisão, por causa das lesões que tiraram Serena Williams e Victoria Azarenka da competição, o Torneio de Dubai contou com um jogo de bom nível, mas muita irregularidade na final deste sábado.

Errani teve seu saque quebrado logo no primeiro game da partida. Kvitova aproveitou o momento favorável, cresceu no início e encaminhou o set inicial com facilidade. A italiana, porém, não desanimou.

Ela reagiu na segunda parcial e, para tanto, contou com a falta de concentração da rival. Kvitova cometia erros seguidos, principalmente no saque. Foram oito duplas faltas em toda a partida. A italiana, então, buscou o empate na final.

Mas a tenista da República Checa voltou para o jogo no terceiro set. Mais confiante, evitou break points e impôs forte ritmo, sacramentando a vitória na terceira parcial. Com o revés, Errani somou seu segundo vice-campeonato no ano. Antes, fora derrotada na final em Paris. Em compensação, foi campeã nas duplas no Aberto da Austrália.