Kvitova derruba Kerber e avança à semifinal em Sydney

No embalo de grandes exibições na Copa Hopman, a tenista alemã Angelique Kerber não resistiu à checa Petra Kvitova e foi eliminada do Torneio de Sydney, nesta quinta-feira. A competição australiana serve de preparação para o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que terá início no dia 14, em Melbourne.

Quinta cabeça de chave e atual número oito do mundo, Kvitova superou Kerber, vice-líder do ranking e cabeça dois, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h23min de confronto.

Kvitova mostrou maior consistência no saque e também no fundo de quadra. Foram quatro aces e aproveitamento de 70% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Ela chegou a sofrer uma quebra, em cinco oportunidades cedidas à rival. Mas impôs quatro à rival em 13 break points.

O triunfo desempatou o retrospecto direto entre as duas tenistas, duas das maiores de sua geração. Agora Kvitova soma sete triunfos, contra seis da alemã, atual campeã de Wimbledon.

Kerber, uma das candidatas ao título do Aberto da Austrália, vinha de quatro vitórias consecutivas na Copa Hopman. A alemã venceu todas as suas partidas de simples na competição que não vale pontos no ranking. Mas, na final, a equipe da Alemanha foi derrotada pela Suíça, de Roger Federer e Belinda Bencic.

Em Sydney, na semifinal, Kvitova vai enfrentar a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que avançou nesta quinta ao superar a suíça Timea Bacsinszky por duplo 6/3. Sasnovich, que veio do qualifying, é a atual 33ª do ranking.

A outra semifinal vai reunir a local Ashleigh Barty e a holandesa Kiki Bertens. A tenista da casa surpreendeu ao eliminar a belga Elise Mertens, décima cabeça de chave, por duplo 6/3. Kiki Bertens, sétima pré-classificada, bateu a casaque Yulia Putintseva por duplo 6/2.

HOBART

Também na Austrália, o Torneio de Hobart definiu suas semifinalistas. Um dos confrontos vai ter a norte-americana Sofia Kenin contra a francesa Alize Cornet, sexta cabeça de chave. Kenin venceu nesta quinta Kirsten Flipkens, sétima pré-classificada, por duplo 7/5. Cornet eliminou a belga Greet Minnen por 6/1 e 6/4.

O outro confronto valendo vaga na decisão do título vai contar com a eslovaca Anna Schmiedlova e com a suíça Belinda Bencic, que derrotou a ucraniana Dayana Yastremska por 7/6 (7/2) e 6/3. Já Schmiedlova ganhou da romena Irina-Camelia Begu por duplo 7/5.