Kvitova desiste e chuva adia jogo de Bouchard em Eastbourne

Cabeça número 1, Kvitova alegou que estava "doente", sem especificar o problema físico, para desistir antes de disputar sua primeira partida na competição. "Eu tenho que pensar de forma positiva. Espero estar pronta para Wimbledon", afirmou a tenista número dois do mundo, que defenderá o título em Londres.

Sem Kvitova, os fãs não puderam assistir à estreia de Eugenie Bouchard, atual vice-campeã de Wimbledon. Seu jogo contra a norte-americana Alison Riske será disputado nesta terça, assim como o confronto entre a jovem suíça Belinda Bencic e a americana Madison Keys.

Apesar do mau tempo, a rodada pôde contar com nove jogos finalizados nesta segunda. Destaque para as vitórias da russa Svetlana Kuznetsova, da eslovaca Dominika Cibulkova, da italiana Camila Giorgi e da búlgara Tsvetana Pironkova, que costuma brilhar na temporada de grama.

Também venceram nesta rodada de abertura a eslovena Polona Hercog, a checa Barbora Strycova, a local Heather Watson, a americana Irina Falconi e a australiana Jarmila Gajdosova, que será a adversária de estreia da dinamarquesa Caroline Wozniacki, uma das favoritas ao título.