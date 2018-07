Kvitova é eliminada na 2ª rodada do Aberto da Austrália A checa Petra Kvitova foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, com uma atuação irregular marcada por 18 duplas-faltas, a oitava colocada no ranking da WTA perdeu, de virada, para a britânica Laura Robson, número 53 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 11/9, em 3 horas.