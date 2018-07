Kvitova e Kerber avançam e decidem Torneio de Tóquio

Kerber superou Wozniacki, número 8 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 40 minutos. Em um confronto equilibrado, cada tenista teve nove break points. Kerber converteu três, um a mais do que Wozniacki, fator decisivo para se garantir na decisão do Torneio de Tóquio. Agora, a alemã está em vantagem de 4 a 3 no confronto direto com a dinamarquesa.

De virada, Kvitova bateu Venus, ex-líder do ranking e atual número 63 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/2), em 2 horas e 24 minutos. Para avançar, a checa salvou o seu serviço em 11 dos 13 break points que Venus teve na partida. Além disso, conseguiu duas quebras de serviço em cinco oportunidades.

No tie-break, Kvitova abriu 6/0, perdeu os dois pontos seguintes, mas depois fechou a disputa em 7/2 para se garantir na decisão do Torneio de Tóquio. Com o triunfo, a checa também desempatou o confronto direto com Venus, agora com duas vitórias de Kvitova em três partidas.

A final do Torneio de Tóquio será a quarta partida entre Kerber e Kvitova, com duas vitórias da tenista alemã. Kerber vai buscar o terceiro título da sua carreira, sendo o primeiro em 2013, enquanto Kvitova tentará ser campeã pela 11ª vez - neste ano, ela venceu o Torneio de Dubai.