Kvitova e Muguruza vencem e vão às semifinais do Torneio de Birmingham

A checa Petra Kvitova e a espanhola Garbiñe Muguruza venceram nesta sexta-feira e avançaram às semifinais do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Kvitova passou pela francesa Kristina Mladenovic, enquanto Muguruza eliminou a norte-americana Coco Vandeweghe no torneio disputado em quadras de grama, que serve como preparação para Wimbledon.

Sétima cabeça de chave, Kvitova enfrentou uma adversária com melhor ranking, mas ainda assim venceu para ir às semifinais. Número 16 do mundo, ela encarou Mladenovic, 12.ª do mundo, e triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em 1h43min de partida.

Com a classificação, Kvitova garantiu o direito de enfrentar nas semifinais sua compatriota Lucie Safarova. A número 41 do mundo surpreendeu a australiana Daria Gavrilova, 21.ª colocada do ranking, ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (7/5).

Do outro lado da chave, Muguruza nem precisou disputar uma partida inteira para se classificar. Sexta cabeça de chave, a espanhola caiu diante de Coco Vandeweghe no primeiro set por 6 a 4, devolveu o placar na segunda parcial, mas viu a adversária abandonar e, por isso, avançou.

Agora, ela enfrentará outra tenista que contou com o abandono da rival para se classificar. Muguruza vai duelar com a australiana Ashleigh Barty, número 77 do mundo, que vencia o primeiro set diante da italiana Camila Giorgi por 5 a 2 quando a adversária desistiu da partida.

MAIORCA

No Torneio de Maiorca, as favoritas confirmaram esta condição e avançaram as semifinais. Cabeça de chave número 2, a letã Anastasija Sevastova eliminou a croata Ana Konjuh, enquanto a segunda favorita da competição, a francesa Caroline Garcia, passou pela italiana Roberta Vinci.

Sevastova bateu a sétima favorita do torneio, Konjuh, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 7/6 (7/5). Já Garcia passou pela sexta cabeça de chave, Vinci, em dois sets, com parciais de 6/2 e 7/6 (10/8). Agora, as duas vão se enfrentar na luta por uma vaga na decisão.

Na outra semifinal, duas surpresas. Número 54 do mundo, a alemã Julia Goerges avançou ao eliminar sua compatriota Sabine Lisicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Ela vai enfrentar a norte-americana Catherine Bellis, 42.ª do ranking, que bateu a checa Kristyna Pliskova também em dois sets: 6/3 e 6/2.