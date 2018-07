Kvitova e Muguruza vencem na estreia em Birmingham; Cibulkova cai

Em seu segundo torneio na temporada, a checa Petra Kvitova não deu chances para zebra nesta terça-feira e venceu a compatriota Tereza Smitkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em sua estreia no Torneio de Birmingham, na grama. A competição é preparatória para Wimbledon, onde Kvitova tem dois títulos.

Sem perder o saque ao longo dos dois sets, a sétima cabeça de chave dominou a rival, atual 167ª do ranking, com facilidade. Obteve duas quebras de serviço no set inicial e uma na segunda parcial, sacramentando o favoritismo após 1h24min de confronto. Sua próxima adversária será a local Naomi Broady, convidada da organização.

Na competição inglesa, Kvitova disputa somente seu segundo torneio do ano. O primeiro foi Roland Garros, no fim de maio. A 16ª do ranking perdeu praticamente a primeira metade da temporada porque se recuperada de um ataque a faca que sofreu em sua casa, em dezembro do ano passado.

A tenista checa chegou a correr risco de não poder jogar mais, por causa dos ferimentos nas mãos. Mas exibiu rápida reabilitação e até venceu um jogo no saibro de Paris. Em Birmingham, faz sua preparação para a grama de Wimbledon.

Outra campeã de Grand Slam a estrear nesta terça foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Ela precisou de três sets para despachar a russa Elizaveta Kulichkova por 6/3, 3/6 e 6/4. Nas oitavas de final, ela vai duelar com a norte-americana Alison Riske, que eliminou a croata Donna Vekic, campeã em Nottingham no fim de semana, por 6/2 e 7/6 (7/2).

Outras três cabeças de chave avançaram às oitavas, nesta terça. A local Johanna Konta, quarta pré-classificada, venceu a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/3 e 7/6 (8/6), enquanto a francesa Kristina Mladenovic (5ª) eliminou a chinesa Duan Yingying por 6/3 e 7/6 (7/2). E a australiana Daria Gavrilova (9ª) superou a taiwanesa por duplo 6/4.

Já a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira cabeça de chave, se despediu de forma precoce no torneio inglês. Ela foi superada pela checa Lucie Safarova por 5/7, 7/6 (9/7) e 7/5. Em má fase, a número 6 do mundo também fora eliminada na estreia em Hertogenbosch, na semana passada. E vinha de queda na segunda rodada em Roland Garros e derrota na estreia em Roma.

Ainda nesta terça venceram na grama de Birmingham a chinesa Zhang Shuai, a norte-americana CoCo Vandeweghe, a australiana Ashleigh Barty, a checa Katerina Siniakova e a italiana Camila Giorgi.