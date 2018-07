Kvitova e Safarova vencem e deixam República Checa perto da final da Fed Cup

O triunfo mais complicado foi o de Safarova, que disputou o primeiro jogo do dia. A número 13 do mundo precisou salvar cinco match points no segundo set antes de derrotar a francesa Caroline Garcia, 29ª colocada no ranking da WTA, por 2 a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/1) e 6/1.

Já Kvitova não teve muitos problemas para vencer. Após ficar quase dois meses afastada das quadras - seu último jogo havia sido em 26 de fevereiro -, a número 4 do mundo derrotou a francesa Kristina Mladenovic, 58ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Neste domingo, serão realizados dois jogos de simples, com os confrontos invertidos em relação ao sábado, e o duelo de duplas. A República Checa precisa de apenas mais uma vitória para se garantir na decisão, que será em novembro, contra Rússia ou Alemanha. As checas venceram três das últimas quatro edições da Fed Cup. Já a França joga a sua primeira semifinal desde 2007.