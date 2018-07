Kvitova e Sharapova avançam à 3.ª rodada em Melbourne

MELBOUNE - Duas principais cabeças de chave a entrar em quadra nesta quinta-feira no torneio feminino de simples do Aberto da Austrália, a checa Petra Kvitova e a russa Maria Sharapova, se garantiram na terceira rodada do Grand Slam. A primeira delas avançou ao vencer com dificuldades a espanhola Carla Suarez Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4, enquanto a segunda arrasou a norte-americana Jamie Hampton por 6/0 e 6/1.

Pré-classificada como segunda maior favorita em Melbourne, Kvitova sofreu muito mais do que imaginava para confirmar o seu favoritismo, mas seguiu na luta pelo título e também se manteve com chances de ultrapassar, durante o torneio australiano, a dinamarquesa Caroline Wozniacki na liderança do ranking mundial.

Com a vitória, Kvitova enfrentará na próxima fase a russa Maria Kirilenko, que nesta quinta superou a canadense Aleksandra Wozniak por 2 sets a 1, com 6/4, 1/6 e 6/2.

Já Sharapova lutará por uma vaga nas oitavas de final em jogo contra Angelique Kerber. A tenista da Alemanha avançou à terceira rodada ao derrotar a canadense Stephanie Dubois por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/1.

No jogo diante de Carla Suarez Navarro, Kvitova cometeu muitos erros não forçados (48 contra 21 da espanhola) e chegou a ter o saque quebrado no último set, mas conseguiu reagir a tempo de garantir a vitória. A checa converteu quatro de oito break points no duelo, enquanto a tenista da Espanha foi feliz em três das quatro chances que teve de quebrar o serviço da sua adversária.

Outra top 10 que garantiu lugar na terceira rodada nesta quinta foi a russa Vera Zvonareva. Sétima cabeça de chave, ela venceu a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/6 (7/3). Com isso, buscará uma vaga nas oitavas de final em confronto com a russa Ekaterina Makarova, que nesta quinta derrotou a estoniana Kaia Kanepi, também por 2 a 0, com 6/2 e 7/5.

Já a francesa Marion Bartoli, nona cabeça de chave, passou à terceira rodada nesta quinta ao vencer a australiana Jelena Dokic com parciais de 6/3 e 6/2, se credenciando para encarar agora a chinesa Jie Zheng, que eliminou a italiana Roberta Vinci ao aplicar 6/4 e 6/2.

SERENA AVANÇA

Ainda lutando contra a falta de ritmo provocada pelas várias lesões que a afastaram das quadras durante um bom tempo no ano passado, a norte-americana Serena Williams não teve maiores problemas para se classificar para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quinta-feira.

Campeã do Grand Slam local em 2003, 2005, 2007, 2009 e 2010, a ex-líder do ranking mundial despachou a checa Barbora Zahlavova Strycova com parciais de 6/0 e 6/4. Assim, acumulou a sua 16.ª vitória seguida em Melbourne, já que não disputou a edição de 2011 do torneio.

Agora, por um lugar nas oitavas de final, a tenista dos Estados Unidos irá encarar a húngara Greta Arn, que nesta quinta venceu a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 10/8.

Já a sérvia Ana Ivanovic se garantiu na terceira rodada ao superar a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3, e medirá forças agora com a norte-americana Vania King, que desbancou o favoritismo da russa Anastasia Pavlyuchenkova, 15.ª cabeça de chave, ao ganhar de virada com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.

Outro duelo da terceira rodada irá reunir a russa Svetlana Kuznetsova e a alemã Sabine Lisicki. A primeira delas passou para a próxima fase ao bater a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 0, com 7/6 (8/6) e 7/5, enquanto a segunda superou a israelense Shahar Peer por 6/1 e 6/2.

A italiana Sara Errani e a romena Sorana Cirstea também irão se encarar na terceira rodada após vencerem, respectivamente, a russa Nadia Petrova (por duplo 6/2) e a polonesa Urszula Radwanska (com 1/6, 6/2 e 6/3).