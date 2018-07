Kvitova e Sharapova vencem e se enfrentam na Austrália

MELBOURNE - A última decisão de Wimbledon será reeditada nas semifinais do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a checa Petra Kvitova e a russa Maria Sharapova confirmaram o favoritismo e derrotaram a italiana Sara Errani e a também russa Ekaterina Makarova, respectivamente, ambas por 2 sets a 0. Agora, elas vão disputar uma vaga na decisão do primeiro Grand Slam da temporada.

Kvitova e Sharapova já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias da tenista checa, incluindo a final de Wimbledon no ano passado. O último duelo, também disputado no ano passado, foi vencido pela tenista checa, que contou com o abandono da russa nas quartas de final do Torneio de Tóquio.

Número 2 do mundo, a checa superou Errani, 48ª colocada no ranking da WTA, por 2 a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 51 minutos. Com a vitória, Kvitova superou a sua melhor campanha no Aberto da Austrália, que era de 2011, quando foi eliminada nas quartas de final, e segue na luta pelo seu segundo título de um torneio do Grand Slam - foi campeã em Wimbledon no ano passado. Além disso, pode se tornar a número 1 do mundo após o Aberto da Austrália.

Na partida desta quarta-feira, Errani chegou a liderar a segunda parcial por 4/1, mas permitiu a virada de Kvitova, que venceu cinco games seguidos para fechar a partida em 2 sets a 0. Esta foi a 25ª derrota consecutiva da italiana para tenistas que ocupam as dez primeiras colocações do ranking da WTA.

No duelo entre russas nas quartas de final do Aberto da Austrália, a número 4 do mundo se deu melhor. Sharapova se impôs e bateu Makarova, 56ª colocada no ranking da WTA e responsável pela eliminação da norte-americana Serena Williams nesta edição do torneio, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 27 minutos.

A vitória desta quarta-feira manteve a invencibilidade de Sharapova nas quartas de final do Aberto da Austrália. A russa chegou nesta fase do torneio cinco vezes e sempre avançou às semifinais. Também na luta para assumir a liderança do ranking da WTA, Sharapova buscará diante de Kvitova a classificação para a sua terceira final em Melbourne - foi campeã em 2008.

A quarta colocada no ranking da WTA faz campanha impecável nesta edição do Aberto da Austrália, tendo perdido apenas 21 games em cinco partidas. Nesta quarta-feira, Sharapova dominou o duelo contra Makarova, que não conseguiu repetir o bom desempenho da partida contra Serena. Mas a vitória só foi garantida após o desperdício de três match points.

As semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália serão disputadas nesta quinta-feira. O outro duelo por uma vaga na decisão já estava definido e será entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a belga Kim Clijsters.