Kvitova é surpreendida e Azarenka avança no US Open

NOVA YORK - Um dia depois de Juan Martín del Potro ter sido surpreendido por Lleyton Hewitt, Petra Kvitova protagonizou uma surpresa negativa ainda maior na chave feminina do US Open, neste sábado, em Nova York. Sétima cabeça de chave do Grand Slam norte-americano e atual décima colocada do ranking mundial, a tenista checa acabou sendo arrasada pela norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Convidada pela organização para integrar a chave principal do US Open, Riske é apenas a 83.ª colocada do ranking da WTA e havia sido batida por Kvitova na semana passada, no Torneio de New Haven. Porém, desta vez a tenista da casa conseguiu se aproveitar do fato de que a checa estava debilitada fisicamente por causa de uma febre, que passou a incomodar a favorita já na noite da última sexta-feira.

Nestas condições desfavoráveis, Kvitova foi batida em apenas 65 minutos. Além de não conseguir ameaçar o saque de Riske em nenhuma oportunidade, viu a norte-americana converter cinco de nove break points e cometer apenas sete erros não-forçados em todo o confronto.

Com o triunfo conquistado de forma surpreendente, Riske avançou às oitavas ed final e se credenciou para enfrentar na próxima fase a eslovaca Daniela Hantuchova, que neste dia de duelos passou pela israelense Julia Glushko por 2 sets a 1, com 3/6, 7/5 e 7/6 (7/4).

AZARENKA

Se Kvitova deu adeus ao US Open, a bielo-russa Victoria Azarenka, segunda cabeça de chave e atual vice-líder do ranking mundial, sofreu um pouco neste sábado para derrotar a francesa Alize Cornet, mas venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/2.

Assim, Azarenka se garantiu nas oitavas de final e terá como próxima adversária a sérvia Ana Ivanovic, 13.ª cabeça de chave, que neste sábado superou a norte-americana Christina Mchale, também de virada, com 4/6, 7/5 e 6/4.Para seguir sua campanha rumo à final, Azarenka precisou reagir depois de ter caído diante de Cornet no tie-break do primeiro set, no qual cada tenista obteve uma quebra de saque. Na segunda parcial, a bielo-russa igualou o jogo ao aproveitar o único break point cedido pela francesa e fazer 6/3. Já no terceiro set, ao ser feliz em duas de seis oportunidades de quebra, liquidou o confronto com um 6/2.

Já a russa Svetlana Kuznetsova não conseguiu justificar a sua condição de 27.ª cabeça de chave do Grand Slam ao cair diante da italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/1. Com o triunfo, a tenista da Itália também avançou às oitavas de final e medirá forças com a romena Simona Halep, que desbancou o favoritismo da russa Maria Kirilenko, 14.ª pré-classificada, com autoridade. Ela arrasou a adversária por 6/1 e 6/0.