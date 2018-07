Kvitova e Vinci estreiam com vitória na Polônia Pré-classificadas como principais favoritas do Torneio de Katowice, a checa Petra Kvitova e a italiana Roberta Vinci estrearam com vitória no WTA polonês nesta quarta-feira. A primeira delas bateu a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0, com duplo 6/4, enquanto a tenista da Itália contou com a desistência da checa Andrea Hlavackova quando vencia o segundo set por 2 a 0, após triunfo por 6/2 na parcial inicial.