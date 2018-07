Kvitova e Vinci vencem e avançam em torneio polonês

Primeira cabeça de chave, Kvitova teve menos trabalho ao superar Mandy Minella, de Luxemburgo, em apenas dois sets, com parciais de 7/5 e 6/2. Sua próxima adversária será a croata Petra Martic

Roberta Vinci, segunda cabeça de chave, precisou de três sets para despachar a holandesa Kiki Bertens por 2/6, 6/3 e 6/4. Em busca da semifinal, a italiana terá pela frente a checa Karolina Pliskova, algoz da estoniana Kaia Kanepi, sexta pré-classificada.

Ainda nesta quinta, a israelense Shahar Peer bateu a norte-americana Jill Craybas com tranquilidade, por 6/1 e 6/3. Na sequência, ela vai duelar com Alexandra Cadantu, que venceu o confronto romeno com a compatriota Irina Begu por 4/6, 6/3 e 6/4.