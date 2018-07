Kvitova e Wozniacki arrasam em estreia no Torneio de Luxemburgo

Vivendo bons momentos no circuito, a checa Petra Kvitova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki estrearam com boas vitórias no Torneio de Luxemburgo, nesta terça-feira. Cabeça de chave número 1 da competição, Kvitova chegou a aplicar um "pneu" na taiwanesa Hsieh Su Wei na vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, a dona de dois títulos em Wimbledon vai enfrentar a norte-americana Varvara Lepchenko. Em Luxemburgo, Kvitova tenta confirmar sua reação na temporada, após um início de ano de resultados pouco expressivos e quedas precoces nas principais competições.

A checa iniciou sua retomada no circuito nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando parou somente na semifinal. No US Open, caiu nas quartas, mas diante da alemã Angelique Kerber, que viria a se tornar campeã em Nova York e número 1 do mundo. E, há duas semanas, ela se sagrou campeã do Torneio de Wuhan, na China.

Em situação semelhante, Caroline Wozniacki tenta estender a boa fase, que lhe rendeu dois títulos em menos de um mês, após um primeiro semestre de resultados pífios e queda no ranking - chegou a figurar no 74º lugar. Embalada pelo título em Hong Kong, obtido no fim de semana, a ex-número 1 do mundo derrotou a norte-americana Madison Brengle por duplo 6/2 esta terça.

Nas oitavas de final, a dinamarquesa vai duelar com a alemã Sabine Lisicki, que avançou na chave ao superar a suíça Viktorija Golubic por 6/3, 3/6 e 6/2.

Outras duas cabeças de chave que entraram em quadra nesta terça, a holandesa Kiki Bertens e a sueca Johanna Larsson também venceram seus jogos. Bertens, terceira cabeça de chave do torneio, bateu a alemã Annika Beck por duplo 6/4. Já Larsson superou a francesa Pauline Parmentier por 6/4 e 6/2.

Também avançaram nesta terça as checas Kristyna Pliskova e Tereza Smitkova, as alemães Andrea Petkovic e Mona Barthel e a norte-americana Lauren Davis.

RÚSSIA

No Torneio de Moscou, que pode definir a última classificada para o Masters da WTA, o destaque do dia foi a vitória da ex-número 1 do mundo Jelena Jankovic sobre a letã Jelena Ostapenko por duplo 6/3, em sua estreia. Na sequência, Jankovic vai enfrentar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que superou a checa Katerina Siniakova por 7/6 (7/2), 5/7 e 7/5.

Se avançar, a sérvia poderá decidir a vaga do Masters da WTA porque pode cruzar com a espanhola Carla Suárez Navarro, uma das postulantes a última vaga do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada e encerra o ano.

Para ficar com a vaga, a espanhola precisa chegar ao título. O mesmo acontece com a russa Svetlana Kuznetsova, que também ainda não estreou no torneio. Se nenhuma das duas ficar com o troféu, a última vaga do Masters ficará com a britânica Johanna Konta.

Em outros jogos desta terça, avançaram na chave as francesas Kristina Mladenovic e Alize Cornet, as russas Anna Blinkova e Ekaterina Makarova, a casaque Yulia Putintseva, a croata Ana Konjuh, a australiana Daria Gavrilova e a alemã Julia Görges.