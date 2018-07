Kvitova e Wozniacki buscam viradas e avançam às quartas em Luxemburgo

Duas principais candidatas ao título do Torneio de Luxemburgo, a checa Petra Kvitova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki sofreram nesta quarta-feira e precisaram buscar viradas no placar para se garantirem nas quartas de final da competição de nível WTA International. Já a francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número quatro, se despediu nas oitavas.

Campeã em 2013 e segunda cabeça de chave, Wozniacki conquistou vitória importante sobre a alemã Sabine Lisicki, que costuma ter boas atuações no piso rápido, pelo placar de 3/6, 6/2 e 6/3. Assim como a dinamarquesa, Lisicki, vice-campeã de Wimbledon em 2013, também tenta se recuperar no circuito.

Confirmando sua reação, a dinamarquesa já figura no Top 20 e pode crescer ainda mais se mantiver o ritmo até a final em Luxemburgo. Para tanto, terá que superar a romena Monica Niculescu, que avançou ao eliminar a experiente Francesca Schiavone, ex-Top 10, por 3/6, 7/5 e 6/4.

Na outra ponta da chave, Petra Kvitova despachou a norte-americana Varvara Lepchenko, por 4/6, 6/2 e 6/1. Em busca da vaga na semifinal, a dona de dois títulos em Wimbledon vai encarar Johanna Larsson, oitava cabeça de chave. A tenista da Suécia avançou ao superar a alemã Mona Barthel por 6/1 e 6/4, nesta quarta.

Outra candidata ao título, a holandesa Kiki Bertens bateu a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6/3 e 6/1. Nas quartas, a terceira cabeça de chave vai enfrentar a checa Denisa Allertova, que derrotou a compatriota Tereza Smitkova por 3/6, 7/6 (7/4) e 6/3.

Já a francesa Caroline Garcia, quarta pré-classificada, se despediu ao ser atropelada pela alemã Andrea Petkovic por duplo 6/1. A próxima adversária de Petkovic será a norte-americana Lauren Davis, algoz da checa Kristyna Pliskova, pelo placar de 2/6, 6/4 e 6/3.

RÚSSIA - Uma das tenistas mais experientes da chave de Moscou, a sérvia Jelena Jankovic se despediu da competição russa nesta quarta. Ela foi superada pela local Anastasia Pavlyuchenkova por 6/1 e 6/4, em jogo válido pelas oitavas de final. A russa vai enfrentar a australiana Daria Gavrilova, que foi a algoz da favorita Carla Suárez Navarro.

A queda de Jankovic não foi a única decepção do dia. A local Elena Vesnina até levou um "pneu" da alemã Julia Görges na derrota por 7/5 a 6/0. A tenista da Alemanha vai encarar a local Darya Kasatkina, que levou a melhor no duelo russo contra Ekaterina Makarova, pelo placar de 6/4 e 6/1.

Em outra partida do dia, a húngara Timea Babos despachou a francesa Kristina Mladenovic por 6/1 e 6/4. Na sequência, Babos terá pela frente a local Svetlana Kuznetsova, que mais cedo eliminou a francesa Alize Cornet e se manteve na briga pelo título, que lhe daria a oitava e última vaga no Masters da WTA, que reunirá as oito melhores tenistas da temporada, na próxima semana, em Cingapura.