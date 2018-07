Kvitova e Wozniacki estreiam com vitória em Wimbledon A dinamarquesa Caroline Wozniacki e a checa Petra Kvitova venceram suas partidas na estreia de Wimbledon nesta segunda-feira. Cabeça de chave número nove, Wozniacki passou pela espanhola Estrella Cabeza Candela sem nenhuma dificuldade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. Já Kvitova, oitava favorita, eliminou a norte-americana Coco Vandeweghe em três sets, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/4.