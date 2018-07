Kvitova elimina Bouchard e vai às quartas em New Haven

Depois de sofrer na estreia, com vitória de virada, a checa Petra Kvitova conquistou uma fácil vitória nesta quarta-feira, em New Haven. A dona de três títulos na competição norte-americana derrotou a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Atual bicampeã em New Haven, Kvitova só foi ameaçada nesta quarta no set inicial, quando sofreu quebra de saque precoce e viu Bouchard abrir 3/1. No entanto, reagiu rapidamente e de forma fulminante: venceu dez games em sequência e encaminhou a vitória.

Nas quartas de final, a medalhista de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro vai enfrentar a russa Ekaterina Makarova. Se confirmar o favoritismo no confronto, Kvitova poderá cruzar com a polonesa Agnieszka Radwanska na semifinal.

Ainda pelas oitavas de final, a italiana Roberta Vinci eliminou a croata Ana Konjuh por duplo 6/2, enquanto a sueca Johanna Larsson bateu a local Shelby Rogers por 7/6 (7/1) e 6/4. Larsson será a próxima adversária de Vinci, segunda cabeça de chave da competição.

Em outro duelo desta quarta, a belga Kirsten Flipkens superou a francesa Caroline Garcia por 7/6 (7/3) e 7/5. A tenista da Bélgica será a rival de Radwanska, cabeça número 1, nas quartas de final.