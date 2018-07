Kvitova elimina Wozniacki e avança à final em Dubai

Atual número 8 do mundo, Kvitova buscará seu primeiro título da temporada neste sábado, na final contra a italiana Sara Errani, 7ª do ranking da WTA. A tenista da República Checa não disputava uma decisão desde agosto, quando se sagrou campeã do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos.

Contra Wozniacki, Kvitova dominou o jogo desde o início e contou com bom aproveitamento do primeiro serviço. Assim, garantiu seu serviço e faturou duas quebras de saque sobre a rival no set inicial.

A dinamarquesa apertou no segundo set e chegou a quebrar o saque da checa. Mas Kvitova manteve a dianteira, com outras duas quebras, e encaminhou a vitória sem maior dificuldade, em 1h22min de partida.

Na outra semifinal, Errani desbancou a compatriota e parceira de duplas Roberta Vinci, por duplo 6/3. "É muito duro [enfrentá-la] porque nos conhecemos muito bem. É difícil jogar contra uma pessoa que sabe o que você vai fazer em cada ponto. Será a segunda final de Errani neste ano. No início do mês, ela foi vice-campeã em Paris.