Kvitova ganha confronto checo e avança no US Open

Petra Kvitova não teve dificuldades para garantir vaga na terceira rodada do US Open, nesta quinta-feira, em Nova York, nos Estados Unidos. Número 4 do ranking mundial do tênis, ela ganhou o confronto checo com Petra Cetkovska por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 27 minutos de jogo, e avançou no último torneio do Grand Slam.

Com dois títulos em Wimbledon (ganhou em 2011 e 2014), Kvitova ainda busca o primeiro troféu no US Open. Depois de eliminar a compatriota que ocupa apenas a 62.ª posição no ranking, ela jogará agora contra a sérvia Aleksandra Krunic, que derrotou a norte-americana Madison Keys, também nesta quinta-feira, por 7/6 (7/4), 2/6 e 7/5.

Enquanto Kvitova confirmou o favoritismo nesta quinta-feira, a australiana Samantha Stosur não teve a mesma sorte. Campeã do US Open em 2011, ela era a 24.ª cabeça de chave do torneio deste ano em Nova York, mas foi eliminada logo na segunda rodada pela estoniana Kaia Kanepi, ao perder por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (10/8).

Número 49 do mundo, Kanepi conseguiu surpreender Stosur e avançou para a terceira rodada. Sua próxima adversária também foi definida nesta quinta-feira. Será a espanhola Carla Suarez Navarro, que ocupa a 16ª colocação no ranking e se classificou com a boa vitória sobre a norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.