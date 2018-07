Kvitova garante vaga no Masters da WTA pelo 5º ano consecutivo

Aos 25 anos, Kvitova disputará a competição pelo quinto ano consecutivo, tendo sido campeã logo em sua estreia, em 2011. Ela se junta à romena Simona Halep, à russa Maria Sharapova e à espanhola Garbiñe Muguruza, já classificadas para Cingapura. "Estou muito empolgada por competir no Masters pela quinta vez seguida", comemorou Kvitova.

A classificação traz alívio para a tenista, que passou por momentos difíceis ao longo da temporada. Em março, ela precisou desistir dos Torneios de Indian Wells e Miami, dois dos principais de nível Premier do calendário da WTA, por conta de cansaço. Em agosto contraiu mononucleose, o que atrapalhou ainda mais o seu rendimento nas competições.

Mesmo assim, ela acumulou 35 vitórias e 13 derrotas nos 16 torneios que disputou em 2015. Com estes resultados, se sagrou campeã em Sydney, Madri e New Haven. Nos Grand Slams, seu melhor resultado foi as quartas de final do US Open.

"Passei por momentos complicados nesta temporada. Então estou ainda mais orgulhosa de mim mesma por ter obtido a classificação. Estar entre as oito melhores era minha meta desde o início do ano. Mal posso esperar para jogar em Cingapura", afirmou a atual número cinco do mundo.

Com a classificação de Kvitova, restam quatro vagas no Masters da WTA. Elas serão definidas nas duas próximas semanas. Dois destes lugares devem ficar com a polonesa Agnieszka Radwanska e a alemã Angelique Kerber. Pelas outras duas vagas brigam a checa Lucie Safarova, a italiana Flavia Pennetta, a suíça Timea Bacsinszky, a espanhola Carla Suárez Navarro, a norte-americana Venus Williams, a checa Karolina Pliskova e a suíça Belinda Bencic.