Kvitova impõe 1ª derrota do ano à Serena e fará final de zebras com Kuznetsova Depois de a russa Maria Sharapova ter sido surpreendida pela sua compatriota Svetlana Kuznetsova no primeiro jogo do dia, Petra Kvitova conseguiu um feito ainda mais expressivo ao vencer a norte-americana Serena Williams no outro jogo da semifinal do Torneio de Madri. Nesta sexta-feira, a tenista checa impôs a primeira derrota do ano à líder do ranking mundial ao vencer por 2 sets a 0, com contundentes parciais de 6/2 e 6/3.