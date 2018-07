Kvitova, Kerber e Bouchard avançam em torneio chinês

Após várias candidatas ao título serem eliminadas nesta terça-feira no Torneio de Wuhan, como a norte-americana Serena Williams e a romena Simona Halep, as cabeças de chave que entraram em quadra nos jogos que encerraram o dia confirmaram o favoritismo e avançaram na competição chinesa, disputada em quadras duras.

Número 3 do mundo, a checa Petra Kvitova não encontrou dificuldades na sua estreia e derrotou a italiana Karin Knapp, 62ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 2 minutos. Agora, ela terá pela frente a checa Karolina Pliskova, número 31 do mundo e algoz da alemã Andrea Petkovic com um duplo 6/4.

A canadense Eugenie Bouchard, número 9 do mundo, também se classificou às oitavas de final ao derrotar a alemã Mona Barthel, 55ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 15 minutos. Sua próxima oponente será a norte-americana Alison Riske, que bateu a italiana Sara Errani com um duplo 6/4.

Também de virada, a alemã Angelique Kerber, número 8 do mundo, superou a casaque Zarina Diyas, 40ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em 2 horas e 3 minutos. Sua adversária nas oitavas de final do Torneio de Wuhan será a checa Barbora Zahlavova Strycova.

Já a australiana Casey Dellacqua, número 27 do mundo, vai ser a próxima oponente da dinamarquesa Caroline Wozniacki na competição chinesa após derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova (7/6, 6/7 e 6/1).