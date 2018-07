Kvitova lidera República Checa na decisão da Fed Cup

O técnico da República Checa, Petr Pala, divulgou nesta segunda-feira a lista preliminar de jogadores convocadas para a decisão da Fed Cup contra a Alemanha, que será disputada no próximo mês, e incluiu Petra Kvitova, a atual campeã de Wimbledon e número 4 do mundo, que vai liderar a equipe em busca do título da versão feminina da Copa Davis.

Em ascensão, Karolina Pliskova, de 22 anos, foi incluída em uma convocação pela primeira vez. No último fim de semana, a checa derrotou a italiana Camila Giorgi na decisão do Torneio de Linz, na Áustria, para conquistar o seu segundo título na temporada, o que a levou a ascender para o 27º lugar no ranking da WTA, a sua melhor posição na carreira.

Lucie Safarova também foi incluída na lista, assim como as duplistas Andrea Hlavackova e Lucie Hradecka. Pala terá que reduzir a relação de cinco para quatro nomes visando a disputa da decisão da Fed Cup, marcada para os dias 8 e 9 de novembro em uma quadra rápida e coberta em Praga. A República Checa, que venceu a Alemanha nos três confrontos anteriores, foi campeã da Fed Cup em 2011 e em 2012.