Kvitova massacra Halep e faz final com Cibulkova em Wuhan

A checa Petra Kvitova venceu fácil a romena Simona Halep nesta sexta-feira para se classificar à final do Torneio de Wuhan, na China, e agora vai buscar o seu primeiro título na temporada 2016 em confronto com a eslovaca Dominika Cibulkova.

Número 16 do mundo, Kvitova precisou de apenas 1 hora e 7 minutos para bater Halep, a quinta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

O primeiro set da partida foi um passeio para Kvitova. Halep ainda venceu o seu game de serviço inicial, o segundo, mas depois a checa ganhou cinco games consecutivos, incluindo duas quebras de saque, para aplicar 6/1.

No segundo set, Kvitova conseguiu mais duas quebras de saque, se safou nas oportunidades em que esteve ameaçada e assegurou o triunfo por 6/2. Assim, a checa superou Halep pela primeira vez, após perder os três confrontos anteriores.

O triunfo também assegurou a classificação de Kvitova para a sua primeira final em 2016. E agora a checa terá pela frente Cibulkova, a número 12 do mundo, que superou a russa Svetlana Kuznestova, a décima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

O confronto durou 2 horas e 35 minutos e teve 16 duplas faltas, sendo oito de cada tenista. E Cibulkova se deu melhor ao conseguir cinco quebras de serviço, uma a mais do que Kuznetsova.

A decisão do Torneio de Wuhan será o sétimo confronto entre Kvitova e Cibulkova. A checa está em vantagem de 4 a 2 no confronto direto com a eslovaca, que já conquistou dois títulos em 2016.