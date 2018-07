Kvitova sobe uma posição e é a terceira no ranking da WTA

A WTA divulgou nesta segunda-feira a atualização semanal de seu ranking, e a maior beneficiada desta vez foi uma tenista que ainda não entrou em quadra em fevereiro. A checa Petra Kvitova subiu uma posição mesmo sem ter atuado na última semana e agora é a terceira colocada, com 6.291 pontos.

Kvitova foi beneficiada pela queda de Simona Halep. A romena ocupava a terceira colocação, mas perdeu 899 pontos e agora é somente a quarta, com 5.672. A ponta, no entanto, segue tranquila nas mãos da norte-americana Serena Williams, que reina soberana no topo com 9.777 pontos.

Outra que se deu bem nesta atualização foi a alemã Andrea Petkovic. Campeã no Torneio da Antuérpia no domingo, graças à desistência da adversária Carla Suárez Navarro por conta de um torcicolo, ela ganhou duas posições e entrou no Top 10, saindo de 12.ª para 10.ª. Suárez Navarro, mesmo com a derrota, também subiu, de 17.ª para 13.ª.

A maior ascensão desta nova lista, no entanto, ficou por conta da experiente eslovaca Daniela Hantuchova. A tenista de 31 anos conquistou o Torneio de Pattaya no domingo e, por isso, saltou da 73.ª posição para a 47.ª. Derrotada por ela na final, a croata Ajla Tomljanovic aparece logo atrás, em 49.ª, após ganhar 19 colocações.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 9.777 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 8.210

3.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.291

4.ª - Simona Halep (ROM) - 5.672

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.565

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 4.425

7.ª - Eugenie Bouchard (CAN) - 4.365

8.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.975

9.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.285

10.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 3.150

11.ª - Venus Williams (EUA) - 2.731

12.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.645

13.ª - Carla Suarez Navarro (ESP) - 2.500

14.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 2.441

15.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.420

16.ª - Sara Errani (ITA) - 2.362

17.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 2.236

18.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 2.140

19.ª - Alize Cornet (FRA) - 2.125

20.ª - Madison Keys (EUA) - 2.100

109.ª - Teliana Pereira (BRA) - 518