Kvitova sofre, mas vence na estreia em New Haven

Atual número 9 do mundo, Kvitova não pôde entrar em quadra na noite de segunda por causa do atraso na programação. Acabou jogando somente nesta terça e contou com as falhas da rival para vencer. Beck oscilou no saque, cometeu 10 erros não forçados e abriu espaço para a virada da favorita.

A próxima adversária da checa será a local Alison Riske, que veio do qualificatório. Se avançar às quartas de final, Kvitova poderá cruzar com a alemã Sabine Lisicki, outra cabeça de chave da competição preparatória para o US Open.

Ainda nesta terça, a russa Elena Vesnina despachou outra alemã, Angelique Kerber, segunda pré-classificada, por 6/2 e 6/4. Nas quartas, ela vai duelar com a checa Klara Zakopalova, que avançou ao superar a porto-riquenha Monica Puig por 6/4 e 6/1.