Kvitova sofre, mas vence suíça na estreia em Paris Uma das favoritas ao título, a checa Petra Kvitova sofreu nesta quarta-feira, mas conseguiu vencer em sua estreia no Torneio de Paris. Após levar um susto no set inicial, quando sofreu uma virada, ela reagiu rapidamente e superou a suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.