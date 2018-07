Kvitova sua, mas estreia com vitória no US Open

NOVA YORK - Cabeça de chave número 7, a checa Petra Kvitova teve mais trabalho que o esperado, mas estreou com vitória no US Open. Nesta terça-feira, ela derrotou a japonesa Misaki Doi, número 92 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em pouco menos de duas horas de partida. Com a vitória, avançou à segunda rodada do último Grand Slam do ano.

Agora a checa terá pela frente a sérvia Bojana Jovanovski, que derrotou a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Para vencer Misaki Doi, Kvitova superou as dificuldades no serviço e a oscilação de desempenho ao longo da partida. Assim, quebrou o saque da adversária em cinco oportunidades e garantiu o resultado.

Ainda nesta terça, outra cabeça de chave, a sérvia Ana Ivanovic, garantiu vaga na segunda rodada. Ex-número 1 do mundo e 13.ª favorita do torneio, ela derrotou com facilidade Anna Tatishvili, da Geórgia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Agora, espera a vencedora do confronto entre a norte-americana Varvara Lepchenko e a romena Alexandra Dulgheru para conhecer sua adversária.

Cabeça de chave número 10, a italiana Roberta Vinci também avançou com uma vitória tranquila, ao fazer 2 a 0 na húngara Timea Babos, com parciais de 6/4 e 6/2. Assim como as russas Maria Kirilenko e Elena Vesnina, 14.ª e 22.ª favoritas, respectivamente. Kirilenko passou pela belga Yanina Wickmayer em dois sets, com duplo 6/1, mesmo placar do triunfo de Vesnina sobre a alemã Annika Beck.

A única cabeça de chave a cair nesta terça até o momento foi a checa Klara Zakopalova, 31.ª favorita, que perdeu para Su-Wei Hsieh, de Taiwan, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Em outros jogos do dia, Lucie Safarova passou por Lesia Tsurenko, Camila Giorgi venceu Jana Cepelova e Michelle Larcher De Brito derrotou Eleni Daniilidou.