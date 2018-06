Kvitova surpreende Wozniacki e enfrenta Muguruza na final do Torneio de Doha

Depois de garantir a manutenção da liderança do ranking da WTA, a dinamarquesa Caroline Wozniacki decepcionou neste sábado e foi eliminada nas semifinais do Torneio de Doha, no Catar.

Wozniacki até fez um jogo disputado frente à checa Petra Kvitova, 16ª favorita e 21ª do ranking. Mas, depois de vencer o primeiro set, acabou levando a virada e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 7/5.

E a adversária de Kvitova na decisão já estava definida desde sexta-feira: será a espanhola Garbiñe Muguruza. A quarta favorita enfrentaria a romena Simona Halep pelas semifinais, mas a vice-líder do ranking desistiu da competição após superar a norte-americana Catherine Bellis nas quartas - ela sentiu fortes dores no pé direito.

O abandono de Halep, aliás, garantiu Wozniacki na liderança do ranking por mais uma semana mesmo após perder o jogo deste sábado. A romena era a única que ainda poderia tomar o posto no Torneio de Doha.

Se está atrás no ranking, Kvitova leva vantagem no confronto direto contra a adversária deste domingo: ganhou três partidas, enquanto Muguruza venceu apenas uma. A checa busca o seu 22º título na carreira. Já a espanhola tenta o sexto.