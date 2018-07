Kvitova tem chave dura e Sharapova vê rota mais fácil A checa Petra Kvitova não terá vida fácil em sua tentativa de defender o título de Wimbledon, cujos confrontos da chave principal do torneio feminino foram sorteados nesta sexta-feira. A tenista número 4 do mundo caiu do lado considerado mais complicado da rota das 128 jogadoras que disputarão esta edição do Grand Slam e poderá pegar a norte-americana Serena Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka em seu caminho até a final. Já a russa Maria Sharapova, atual vice-campeã do tradicional torneio inglês e hoje líder do ranking mundial, terá uma rota considerada mais suave atrás do título em Londres.