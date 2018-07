Kvitova vai à final do Masters da WTA e tentará o bi contra Radwanska A checa Petra Kvitova precisou de apenas duas vitórias para chegar pela segunda vez à final do Masters da WTA. Neste sábado, a quinta colocada do ranking mundial venceu a russa Maria Sharapova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3) e se classificou para decidir o título em Cingapura contra Agnieszka Radwanska. A polonesa, mais cedo, acabou com a boa sequência da espanhola Garbiñe Muguruza por 2 a 1: 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5, de virada, também alcançando seu segundo triunfo no Masters.