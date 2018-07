Kvitova vence australiana e conquista título seis meses após ser esfaqueada

A checa Petra Kvitova precisou de apenas duas competições para se tornar campeã após seu retorno às quadras. Neste domingo, a número 16 do mundo conquistou o Torneio de Birmingham ao derrotar a australiana Ashleigh Barty por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

Há seis meses, Kvitova teve a mão esquerda esfaqueada durante uma invasão à sua casa. Seu retorno ocorreu apenas em maio, em Roland Garros, quando venceu o jogo de estreia contra a norte-americana Julia Boserup, mas perdeu em seguida para a também norte-americana Bethanie Mattek-Sands.

Sétima cabeça de chave em Birmingham, torneio que serve como preparação à Wimbledon, a checa fez um excelente torneio e não havia perdido nenhum set até chegar à final. E, depois de ser surpreendida no início contra Barty, apenas 77ª do mundo, ela retomou o controle e venceu com tranquilidade.

Este foi o 20º título na carreira de Kvitova, que irá recuperar importantes posições no ranking. Em Wimbledon, que começa no dia 3 de julho, ela irá tentar conquistar o seu terceiro troféu - o último deles foi em 2014.