Kvitova vence Azarenka e fatura título em Madri A checa Petra Kvitova faturou neste domingo o título do Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro. Na decisão, a número 18 do mundo derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka, quinta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1 hora e 42 minutos.