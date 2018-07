Kvitova vence Bouchard e fatura título além de vaga no Masters

Na reedição da final de Wimbledon deste ano, a checa Petra Kvitova repetiu neste sábado o grande desempenho daquela decisão e venceu a canadense Eugenie Bouchard com tranquilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Como recompensa, se sagrou campeã do Torneio de Wuhan, na China.

Com seu terceiro título na temporada, Kvitova assegurou sua vaga no Masters da WTA pelo quarto ano consecutivo - foi campeã em 2011. O torneio, que reunirá as oito melhores tenistas do ano em Cingapura, no fim de outubro, já tem garantidas a norte-americana Serena Williams, a russa Maria Sharapova e a romena Simona Halep.

Para assegurar o título e a vaga em Cingapura, a tenista da República Checa dominou a canadense no fundo de quadra e soltou o braço nos golpes. Foram 30 bolas vencedoras em toda a partida, contra 12 da rival. Em grande forma física e técnica, Kvitova não deu chances a Bouchard, como fizera na final de Wimbledon.

Na final de duplas, o troféu foi para a veterana Martina Hingis e a italiana Flavia Pennetta. Elas derrotaram Cara Black, de Zimbábue, e a francesa Caroline Garcia por 6/4, 5/7 e 12/10. Hingis, de 33 anos, conquistou seu segundo título da temporada após vencer em Miami e ser vice no US Open, no mês passado.