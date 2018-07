Kvitova vence búlgara e vai encarar Pliskova na final em Sydney

Apesar de ambas serem checas, esta será apenas a segunda vez que se enfrentarão no circuito profissional. Na anterior, na China, em 2014, Kvitova levou a melhor em três sets. A número 4 do ranking mundial luta por seu 15.º título na carreira, enquanto Pliskova corre atrás de seu quarto.

O Torneio de Hobart teve sequência nesta quinta após a chuva impedir a realização das partidas na quarta. Por isso, algumas tenistas tiveram que disputar dois jogos durante o dia. Ainda pela segunda rodada, a italiana Karin Knapp surpreendeu a cabeça de chave número 1, a australiana Casey Dellacqua, em três sets: 7/5, 2/6 e 6/3. Madison Brengle passou por Kateryna Kozlova, Camila Giorgi contou com a desistência de Kaia Kanepi, Alison Riske venceu Bojana Jovanovski e Zarina Diyas derrotou Daniela Hantuchova.

Talvez pelo desgaste, as quartas de final reservaram algumas surpresas. Cabeça de chave número 2, a casaque Zarina Diyas caiu por 2 sets a 0 diante da norte-americana Alison Riske, oitava favorita: 6/3 e 6/0. Na semifinal, Riske terá pela frente a britânica Heather Watson, número 49 do ranking, que surpreendeu a nona cabeça de chave, a italiana Roberta Vinci, e venceu por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/2.

Na outra semifinal, está a japonesa Kurumi Nara, 43.ª colocada do ranking, que também superou o favoritismo de sua adversária, a italiana Camila Giorgi, terceira cabeça de chave, e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Ela duelará agora com Madison Brengle, 84.ª do mundo, que eliminou Karin Knapp, 51.ª, em três sets: 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4.