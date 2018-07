Kvitova vence e pegará Vinci em final na Polônia

Essa será a segunda final do ano jogada por Kvitova, atual oitava colocada do ranking mundial, depois de ter se sagrado campeã em Dubai. Campeã de Wimbledon em 2011, ela buscará o 11.º título de sua carreira. Já Vinci fará a sua primeira final nesta temporada e busca o seu oitavo troféu.

Essa será a segunda vez que Kvitova medirá forças com Vinci no circuito profissional da WTA. No único confronto entre as duas até aqui, a checa aplicou duplo 6/3 sobre a italiana justamente em sua vitoriosa campanha de Wimbledon em 2011.