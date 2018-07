Kvitova vence final checa e conquista 3º título em New Haven

A checa Petra Kvitova conquistou neste sábado o seu segundo título consecutivo do Torneio de New Haven, nos Estado Unidos, ao derrotar na decisão a compatriota Lucie Safarova. De virada, a tenista número 5 do mundo bateu a sexta colocada no ranking da WTA por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/2 e 6/2.

Esta é a terceira vez que Kvitova conquista o título desta competição. Assim, agora ela está a um troféu de igualar a norte-americana Venus Williams e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, as maiores vencedoras do torneio disputado no estado de Connecticut e preparatório para o US Open. Kvitova também foi campeã em 2012, sendo batida na decisão de 2013 pela romena Simona Halep.

Neste sábado, após perder o primeiro set no tie-break, após 1 hora e 13 minutos de disputa, Kvitova conseguiu a sua primeira quebra de saque na partida no terceiro game do segundo set. A partir daí, dominou completamente o duelo com Safarova, vencendo as duas últimas parciais por 6/2, em apenas uma hora e seis minutos, se sagrando mais uma vez campeã da competição.

O Torneio de New Haven é o único que Kvitova já venceu três vezes - ela soma dois títulos em Madri e Wimbledon. Além disso, agora a checa passa a acumular três conquistas em 2015 e 17 na sua carreira. A número 5 do mundo também melhorou o seu retrospecto em finais, agora somando 17 triunfos e apenas cinco derrotas.