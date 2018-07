Kvitova vence, impõe 1ª derrota a Kerber como líder do ranking e avança na China

A checa Petra Kvitova brilhou nesta quarta-feira ao vencer a alemã Angelique Kerber, nova líder do ranking mundial do tênis, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (10/12), 7/5 e 6/4, e avançar às quartas de final do Torneio de Wuhan, na China.

Atual 16ª colocada da WTA, Kvitova vinha de três derrotas para Kerber nos três últimos jogos entre as duas, mas agora conquistou o seu quinto triunfo em dez partidas contra a adversária e empatou o retrospecto do confronto entre elas.

Essa foi, por sinal, a primeira derrota de Kerber como tenista número 1 do mundo. Ela assumiu o posto que foi de Serena Williams por muito tempo na última edição do US Open, nos Estados Unidos, encerrado no último dia 11. E desde então ela não atuou mais até voltar a jogar em Wuhan, onde havia estreado na última terça-feira com uma difícil vitória sobre a francesa Kristina Mladenovic, batida de virada por 2 sets a 1.

Com o expressivo triunfo sobre Kerber, Kvitova se credenciou para enfrentar na próxima fase uma outra surpresa do dia. Trata-se da britânica Johanna Konta, que despachou a espanhola Carla Suárez Navarro, sétima cabeça de chave, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6).

Apenas a 14ª pré-classificada do torneio chinês de nível Premier do circuito profissional feminino, a checa travou com Kerber nesta quarta-feira um primeiro set equilibrado e marcado pela instabilidade das duas tenistas, pois cada uma delas teve o saque quebrado por três vezes na parcial. Assim, a disputa foi ao tie-break e a alemã saiu na frente ao vencer o também acirrado desempate por 12/10.

No segundo set, por sua vez, Kerber conquistou mais duas quebras de serviço, mas Kvitova converteu mais três break points para aplicar o 7/5 que empatou o jogo. E, com moral, a checa confirmou todos os seus saques na terceira parcial e ainda aproveitou mais uma chance de quebra para abrir vantagem e depois fechar a partida em 6/4.

Outra tenista de destaque que acabou sendo eliminada nesta quarta-feira em Wuhan foi Venus Williams. Sexta cabeça de chave e atual sétima colocada da WTA, a norte-americana foi batida pela russa Svetlana Kuznetsova, nona pré-classificada, por duplo 6/2.

Ao levar a melhor neste confronto de veteranas no circuito profissional, Kuznetsova também avançou às quartas de final e terá como próxima adversária a vencedora da partida entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a polonesa Agnieszka Radwanska, que ainda não foi encerrada nesta quarta.

Já outro duelo definido das quartas de final irá reunir a romena Simona Halep e a norte-americana Madison Keys, respectivas quarta e oitava cabeças de chave. A primeira delas avançou ao bater a casaque Yaroslava Shvedova por duplo 6/3. Já Keys eliminou a russa Darya Kasatkina com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.