Kvitova vence Kerber e conquista título em Tóquio A checa Petra Kvitova conquistou neste sábado o título do Torneio de Tóquio. Na decisão, a número 11 do mundo e sétima cabeça de chave derrotou a alemã Angelique Kerber, nona colocada no ranking da WTA e quinta favorita, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 0/6 e 6/3, em 1 hora e 39 minutos.