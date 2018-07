Kvitova vence Muguruza e Querrey é 1º americano nas quartas do US Open desde 2011

A checa Petra Kvitova está classificada às quartas de final do US Open. A número 14 do mundo atingiu este estágio do Grand Slam nova-iorquino pela segunda vez na sua carreira ao derrotar, na noite de domingo, a espanhola Garbiñe Muguruza, a terceira colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Dona de dois títulos de Wimbledon, Kvitova precisou reagir diante da atual campeã do Grand Slam londrino. Afinal, Muguruza abriu 4/1 no primeiro set e teve três break points para abrir 5/1. Porém, a checa se recuperou, venceu cinco dos seis games seguintes e levou a definição da parcial para o tie-break, quando se deu melhor.

No segundo set, Muguruza começou com uma quebra de serviço, mas depois Kvitova ganhou três games seguidos, abriu 3/1 e encaminhou a sua vitória, definida em 6/3, para avançar às quartas de final do US Open, fase que só havia atingido em 2015, quando perdeu para a italiana Flavia Pennetta.

O desempenho no US Open também representa um resgate para Kvitova após ser esfaqueada em assalto ocorrido na sua residência no fim de 2016. Desde então, havia parado na segunda rodada dos Grand Slams que havia disputado - Roland Garros e Wimbledon. Agora vai buscar uma vaga nas semifinais no duelo contra a norte-americana Venus Williams.

QUERREY NAS QUARTAS

Sam Querrey, o número 21 do mundo, se tornou o primeiro norte-americano a se classificar às quartas de final do US Open desde 2011 ao vencer fácil o alemão Mischa Zverev, o 27º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1.

Querrey teve grande atuação nos 77 minutos em que permaneceu em quadra, com 55 winners, 18 aces e oito erros não-forçados, não sendo ameaçado em seu serviço. Já Mischa Zverev ofereceu pouca resistência e precisou receber atendimento médico por causa de dores no ombro esquerdo.

Agora Querrey está a um passo de repetir o seu melhor desempenho em um Grand Slam, alcançado em julho, quando avançou até as semifinais de Wimbledon. O seu próximo rival será o sul-africano Kevin Anderson e um triunfo o levará a se tornar o primeiro norte-americano a avançar às semifinais em Flushing Meadows desde que Andy Roddick foi vice-campeão em 2006.