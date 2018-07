Kvitova vence na estreia e Radwanska tem jogo paralisado por chuva em Birmingham

Kvitova, 5ª pré-classificada, fez um duelo checo com Lucie Safarova e não teve problemas para alcançar a segunda rodada. Ela fechou o jogo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Na sequência, Kvitova vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko.

Kerber também não teve muita dificuldade para vencer na estreia. A segunda cabeça de chave da competição inglesa derrotou a chinesa Shuai Peng por 7/6 (7/3) e 6/3. A atual campeão do Aberto da Austrália vai encarar na segunda rodada a vencedora do confronto entre a local Naomi Broady e a australiana Daria Gavrilova. Broady liderava o placar por 6/4 e 2/4 quando o jogo precisou ser paralisado em razão do mau tempo.

Somente outros três jogos puderam ser finalizados nesta terça. A búlgara Tsvetana Pironkova superou a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/4 e 6/2, enquanto a checa Barbora Strycova bateu a checa Karolina Pliskova por 6/4 e 7/6 (9/7). Em outra partida, a alemã Andrea Petkovic venceu a polonesa Magda Linette por 6/4 e 6/2.

Principal favorita ao título, Radwanska teve dificuldade contra a norte-americana CoCo Vandeweghe, bicampeão do Torneio de Hertogenbosch, no fim de semana. O duelo estava empatado por 4/4 no set inicial quando a chuva causou a interrupção. As duas voltam à quadra nesta quarta.

Em outro duelo interrompido, a espanhola Carla Suárez Navarro vencia parcialmente a ucraniana Elina Svitolina por 7/5, 4/6 e 1/0, enquanto a local Tara Moore superava a austríaca Tamira Paszek por 6/4, 4/6 e 2/1. Já a checa Katerina Siniakova estava na frente da norte-americana Christina McHale, com o placar de 3/2, até a paralisação do confronto.