Kvitova, Wozniacki e Cibulkova estreiam com vitória em Tóquio

As principais favoritas que entraram em quadra no Torneio de Tóquio nesta terça-feira não decepcionaram o público japonês. A checa Petra Kvitova, a eslovaca Dominika Cibulkova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceram seus jogos e garantiram lugar nas oitavas de final. O maior destaque foi o triunfo de Wozniacki sobre a suíça Belinda Bencic em duelo de ex-integrantes do Top 10 do ranking.

Tentando se reabilitar no circuito nesta temporada, a dinamarquesa superou a rival da Suíça em três sets, com placar de 6/2, 5/7 e 6/1. Wozniacki vinha de quatro derrotas seguidas para Bencic, incluindo o revés sofrido na semifinal em Tóquio, no ano passado. Sem resultados de expressão no ano, a dinamarquesa tenta embalar nesta reta final da temporada após ser semifinalista do US Open, em Nova York.

Para tanto, terá que superar a espanhola Carla Suárez Navarro, nas oitavas de final. A quarta cabeça de chave estreará direto nesta fase por ser "bye" na chave. Depois, Wozniacki poderá cruzar com Kvitova ou com a polonesa Agnieszka Radwanska, segunda cabeça de chave, que ainda não estreou.

Assim como Wozniacki, Kvitova começou bem sua trajetória no torneio de nível Premier, disputado em quadra dura. Campeã em Tóquio em 2013, ela superou a norte-americana Madison Brengle por duplo 6/3. Nas oitavas, a sétima cabeça de chave terá a chance de buscar a revanche contra Monica Puig. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, a porto-riquenha levou a melhor na semifinal sobre Kvitova e, na sequência, conquistou a medalha de ouro.

Outra cabeça de chave a sair de quadra com a vitória nesta terça foi a eslovaca Dominika Cibulkova. A sexta pré-classificada derrotou a checa Lucie Safarova de virada, pelo placar de 4/6, 6/1 e 7/5. Sua próxima adversária será a local Naomi Osaka, que entrou na chave por convite.

Em jogos de outras cabeças de chave, a russa Anastasia Pavlyuchenkova não precisou jogar dois sets completos para superar Andrea Petkovic. A alemã abandonou quando perdia por 6/4 e 2/0. E a norte-americana Madison Keys decepcionou ao ser eliminada pela casaque Yulia Putintseva por 6/3, 3/6 e 7/6 (9/7).

Nas oitavas, Pavlyuchenkova terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, que avançou ao derrotar a norte-americana CoCo Vandeweghe por 6/3 e 6/4. Já Yulia Putintseva vai encarar a polonesa Magda Linette, que despachou a russa Olesya Pervushina por 4/6, 6/2 e 6/3.

Ainda nesta terça, avançaram na chave de Tóquio a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a letã Anastasija Sevastova e a checa Barbora Strycova.