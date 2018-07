Kyle Edmund vence rodada dupla no Marrocos e joga a 1ª final da carreira na ATP

O britânico Kyle Edmund precisou superar uma rodada dupla para se garantir na final do Torneio de Marrakesh. Seu adversário na decisão da competição marroquina será o espanhol Pablo Andujar, após também ganhar duas partidas neste sábado.

Depois da chuva adiar a rodada de sexta-feira, Edmund desafiou o tunisiano Malek Jaziri, 91º do ranking da ATP, pelas quartas de final. E o segundo favorito desse ATP 250 ganhou por 2 sets a 0 com tranquilidade, com parciais de 6/2 e 6/1.

Depois, na semifinal, o 26º do mundo enfrentou o francês Richard Gasquet, quarto cabeça de chave e 38º do ranking. E, novamente sem perder sets, Edmund ganhou com parciais de 6/3 e 6/4.

Já Andujar, apenas o 355º do mundo, teve dificuldades nas quartas para vencer o russo Alexey Vatutin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Com mais tranquilidade na semifinal, por sua vez, ganhou do português João Sousa por duplo 6/4.

Edmund e Andujar jamais se enfrentaram em competições dE nível ATP. Enquanto o britânico de 23 anos disputa a sua primeira final da carreira, o espanhol buscará o seu quarto título e o primeiro desde 2014, quando foi campeão pela última vez.