Kyrgios confirma favoritismo contra tunisiano e vai às quartas em Marselha

O australiano Nick Kyrgios não teve qualquer dificuldade para avançar às quartas de final do Torneio de Marselha, na França. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 3 da competição precisou de somente 58 minutos para despachar na estreia o tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O temperamental australiano contou com dia inspirado no saque - acertou 12 aces - e aproveitou três das cinco oportunidades de quebra que teve para fechar o jogo diante do número 47 do mundo. Esta, aliás, foi a segunda vitória do 16.º colocado no ranking da ATP diante deste adversário, em duas partidas disputadas.

Agora, Kyrgios esperará para conhecer seu próximo adversário em Marselha. Ele vai encarar o vencedor do confronto entre o francês Nicolas Mahut e o eslovaco Norbert Gombos.

Outro cabeça de chave que passou pela estreia nesta quarta foi o francês Lucas Pouille. Empurrado pela torcida da casa, o quarto favorito da competição bateu por 2 sets a 0 o britânico Aljaz Bedene, com duplo 7/5. Agora, ele espera o confronto entre o alemão Jan-Lennard Struff e o russo Daniil Medvedev para saber seu próximo rival.

Sexto favorito em Marselha, o também francês Richard Gasquet passou nesta quarta-feira pelo russo Mikhail Youzhny ao derrotá-lo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Já o cabeça de chave número 7, Gilles Simon, outro tenista da casa, derrotou o compatriota Julien Benneteau em três sets: 6/2, 2/6 e 6/3. Por outro lado, o francês Benoit Paire, oitavo favorito da competição, perdeu para o russo Medvedev, em jogo ainda pela primeira rodada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6 (7/4).