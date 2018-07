Kyrgios despacha Zverev e será adversário de Nadal na final em Pequim

Mais uma vez o australiano Nick Kyrgios levou a melhor sobre o alemão Alexander Zverev no duelo das jovens promessas do circuito masculino de tênis. Na semifinal do Torneio de Pequim, o 19º do ranking venceu o 4º por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em apenas 1h17min de duelo.

Na final, Kyrgios enfrentará o espanhol Rafael Nadal, atual número 1 do mundo e principal favorito ao título na competição chinesa, de nível ATP 500. Será o desempate entre os dois tenistas, que têm duas vitórias cada no retrospecto direto. Nadal venceu o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, mais cedo.

Para chegar à final, Kyrgios precisou superar novamente neste ano Zverev. E o tenista de 22 anos não aliviou contra o rival de apenas 20. Foram 11 aces (contra nenhum do alemão) e 87% de aproveitamento quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, só teve o saque ameaçado por uma vez, mas salvou o break point.

Para vencer, o tenista da Austrália faturou duas quebras de saque, uma em cada set. Foi a terceira vitória de Kyrgios sobre o rival, que venceu apenas uma partida no retrospecto. Todos os quatro confrontos entre os dois jovens atletas foram disputados na atual temporada.