Kyrgios e Goffin surpreendem favoritos e farão decisão em Tóquio

Nenhum dos quatro tenistas que chegaram ao Torneio de Tóquio melhor ranqueados vai disputar a final da competição. Neste sábado, tanto o francês Gael Monfils, segundo cabeça de chave, quanto o croata Marin Cilic, quarto, foram eliminados. A decisão será entre o australiano Nick Kyrgios e o belga David Goffin, seus algozes.

Número 15 do ranking mundial, Kyrgios, de apenas 21 anos, teve um duelo parelho contra Monfils, oitavo do mundo, vencendo por 2 sets a 0, duplo 6/4. Já Goffin, 14.º, precisou de 1h39min para passar por Cilic, 11.º do ranking, também por 2 a 0, com 7/5 e 6/4 no placar.

Como o torneio é um ATP 500, distribuindo 500 pontos ao campeão, quem vencer o duelo entre Kyrgios e Goffin no domingo pode dar um salto no ranking. O belga, aliás, pode até se aproximar do Top 10. O espanhol David Ferrer, que está logo à sua frente, em 13.º, caiu na semifinal de Pequim.

Para Kyrgios será a oportunidade de ganhar o terceiro título só em 2016, ano de suas primeiras conquistas no circuito da ATP - foi campeão em Atlanta (EUA) e em Marselha (França). Já Goffin não fatura um título desde 2014, quando ganhou as duas taças de sua coleção, em Metz (França) e Kitzbühel (Áustria). Desde o ano passado ele não chegava a uma decisão.